Current Time for Singapore, Singapore

17:07:20

Monday, August 19, 2024

Time info for Singapore
Add to favorite
Remove from favorite
Switch to 12-hour format
Abu Dhabi Abuja Accra Addis Ababa Algiers Ankara Baghdad Bamako Bangkok Beijing Beirut Berlin Bogotá Brasília Brazzaville Bucharest Budapest Buenos Aires Cairo Caracas Conakry Dakar Dhaka Hanoi Havana Hong Kong Jakarta Kabul Khartoum Kinshasa Kyiv Lima London Luanda Madrid Manila Mexico City Minsk Mogadishu Moscow Nairobi New York City Ouagadougou Paris Pretoria Pyongyang Quito Rabat Riyadh Rome Sanaa Santiago Santo Domingo Seoul Singapore Taipei Tashkent Tehran Tokyo Vienna Warsaw

GMT UTC EST CET Pacific Time Mountain Time Central Time Eastern Time China Standard Time India Standard Time